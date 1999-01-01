Київ
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X A
Глікопептидні антибіотики
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X A
Глікопептидні антибіотики
J01X A01
Ванкоміцин
J01X A02
Тейкопланін
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Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
від
271,00
грн
в 384 аптеках
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Ванкоміцин-Фармекс
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Корпорація Здоров'я
від
149,04
грн
в 347 аптеках
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Ванкоміцин Ромфарм
Ліофілізат для концентрату для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Ромфарм Компані
від
237,98
грн
в 292 аптеках
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Ванкобацид
Порошок для розчину для інфузій 1000 мг флакон у картонній коробці №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3253,80
грн
в 283 аптеках
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Ванкоміцин
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
від
409,30
грн
в 283 аптеках
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Ванкобацид
Порошок для розчину для інфузій 500 мг флакон у картонній коробці №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2302,30
грн
в 283 аптеках
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Ванкоміцин-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 20 мл №1
від
242,14
грн
в 14 аптеках
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Глітейк
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником в ампулах по 3,2 мл №1
Корпорація Артеріум
від
367,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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Тейкопланін-Фармекс
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон з розчинником (вода для інєкцій) флакон 3,2 мл №1
Здоров'я ФК
від
453,60
грн
в 5 аптеках інших міст
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Ванкоміцин
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Дженофарм
від
147,20
грн
в 1 аптеці
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Ванкоміцин-Віста
Ліофілізат для розчину для інфузій 500 мг флакон 10 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
221,50
грн
в 1 аптеці
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Едицин®
Ліофілізат для розчину для інфузій 1 г флакон №1
Sandoz
Немає в наявності
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Ванкоміцин-Вокате
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон у коробці №10
Немає в наявності
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Ванкоміцин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №50
Белітрейд
Немає в наявності
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Едицин®
Ліофілізат для розчину для інфузій 0,5 г флакон №1
Sandoz
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/інф.
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Alvogen IPCO
Mistral Capital Management
Sandoz
Sanofi
Vocate
Ауробіндо Фарма
Белітрейд
Вокате
Дженофарм
Здоровье
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Містрал Кепітал Менеджмент
Ромфарм Компані
Тева Украина
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