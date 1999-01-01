Київ
ТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ
H03A A
Тиреоїдні гормони
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H03A
ТИРЕОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ
H03A A
Тиреоїдні гормони
H03A A01
Левотироксин натрій
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Еутирокс
Таблетки 100 мкг блістер №100
Асіно
від
249,90
грн
в 1404 аптеках інших міст
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Еутирокс
Таблетки 75 мкг блістер №100
Асіно
від
267,10
грн
в 969 аптеках
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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
Таблетки 75 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
122,50
грн
в 949 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 125 мкг блістер №100
Асіно
від
300,88
грн
в 927 аптеках
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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
Таблетки 125 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
137,20
грн
в 917 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 50 мкг блістер №100
Асіно
від
247,56
грн
в 875 аптеках
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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
Таблетки 150 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
150,40
грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 50 Берлін-Хемі
Таблетки 50 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
117,30
грн
в 805 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 150 мкг блістер №100
Асіно
від
297,78
грн
в 794 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 25 мкг блістер №100
Асіно
від
241,05
грн
в 576 аптеках
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L-Тироксин 100 Берлін-Хемі
Таблетки 100 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
128,32
грн
в 572 аптеках
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Еферокс®
Таблетки 25 мкг блістер №100
esparma
від
121,04
грн
в 401 аптеці
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Еферокс®
Таблетки 50 мкг блістер №100
esparma
від
121,44
грн
в 401 аптеці
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Еферокс®
Таблетки 100 мкг блістер №100
esparma
від
151,53
грн
в 398 аптеках
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Сінторікс
Таблетки 150 мкг блістер №50
Фармак
від
86,63
грн
в 367 аптеках
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Сінторікс
Таблетки 25 мкг блістер №50
Фармак
від
67,09
грн
в 174 аптеках
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Сінторікс
Таблетки 50 мкг блістер №50
Фармак
від
71,91
грн
в 172 аптеках
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Сінторікс
Таблетки 100 мкг блістер №50
Фармак
від
79,47
грн
в 166 аптеках
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Сінторікс
Таблетки 75 мкг блістер №50
Фармак
від
72,67
грн
в 163 аптеках
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Сінторікс
Таблетки 125 мкг блістер №50
Фармак
від
83,85
грн
в 146 аптеках
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