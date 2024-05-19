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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі таблетки 150 мкг блістер, №50 - Київ (129163) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1050 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
158,50
Економія: -15,11 грн
143,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
163,60
Економія: -19,50 грн
144,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
139,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
159,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
159,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
141,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
159,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
167,20
Економія: -23,10 грн
144,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
158,50
Економія: -15,11 грн
143,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
176,31
Економія: -20,56 грн
155,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
139,34 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
158,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
167,60
Економія: -19,55 грн
148,05 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (1)
168,60
Економія: -24,50 грн
144,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
164,30
Економія: -20,20 грн
144,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
153,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
164,40
Економія: -20,30 грн
144,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
171,43
Економія: -26,52 грн
144,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
159,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
166,10
Економія: -22,00 грн
144,10 грн