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Аваналав® таблетки 100 мг блістер, №4 - Одеса (586834) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
623,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
556,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
663,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
590,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
675,46
Економія: -111,50 грн
563,96 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
612,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
556,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
539,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
563,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
556,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
562,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
556,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
556,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
556,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (3)
567,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
556,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
605,99
Економія: -74,40 грн
531,59 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
567,00 грн