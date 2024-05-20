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Аваналав® таблетки 100 мг блістер, №1 - Одеса (586833) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
205,72 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
357,50
Економія: -141,40 грн
216,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
247,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
242,26
Економія: -14,08 грн
228,18 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
248,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
268,72
Економія: -37,53 грн
231,19 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
245,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
232,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
241,55 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
246,70
Економія: -33,61 грн
213,09 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
233,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
232,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
232,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
251,16
Економія: -38,03 грн
213,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
199,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
312,90
Економія: -96,80 грн
216,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
243,13
Економія: -26,96 грн
216,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
232,50 грн