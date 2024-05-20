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Аваналав® таблетки 50 мг блістер, №4 - Одеса (586832) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
414,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
650,40
Економія: -261,80 грн
388,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
446,43
Економія: -24,43 грн
422,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
448,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
457,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
451,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
442,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
424,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
380,24 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
434,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
424,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
420,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
424,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
424,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
424,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
424,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
373,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн