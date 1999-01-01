Київ
ЕСТРОГЕНИ
G03C A
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03C
ЕСТРОГЕНИ
G03C A
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A03
Естрадіол
G03C A04
Естріол
G03C A09
Проместрієн
G03C A53
Естрадіол, комбінації
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Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 1 г №28
Оріон Корпорейшн
від
637,30
грн
в 813 аптеках
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Прогінова
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
від
943,62
грн
в 721 аптеці
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Бліссел
Гель вагінальний 50 мкг/г туба 10 г з канюлями одноразовими 10 штук №1
Italfarmaco
від
439,59
грн
в 677 аптеках
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Овестин®
Супозиторії вагінальні 0,5 мг №15
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
642,75
грн
в 659 аптеках
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Естрожель
Гель для місцевого застосування 0,6 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 80 г №1
Безен Хелскеа
від
459,00
грн
в 504 аптеках
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Лензетто®
Спрей трансдермальний 1,53 мг/доза флакон скляний 6.5 мл 56 доз №1
Гедеон Ріхтер
від
477,00
грн
в 489 аптеках
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Колпотрофін
Капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
від
662,59
грн
в 465 аптеках
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Естрамон 50
Пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
від
627,10
грн
в 447 аптеках
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Колпотрофін
Крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
від
672,47
грн
в 357 аптеках
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Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 0.5 г №28
Оріон Корпорейшн
від
440,82
грн
в 316 аптеках
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Клімен®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
від
878,08
грн
в 304 аптеках
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Овестин®
Крем піхвовий туба 15 г з аплікатором №1
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
732,02
грн
в 209 аптеках
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Форма випуску
гель
гель вагінал.
гель д/місц. застос.
капс. вагінал. м'які
крем піхв.
пластир трансдерм.
спрей трансдермальний
суп. вагінал.
табл. в/о
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Дозування
0.1 %
0.5 мг
0.6 мг/г
1 %
1.53 мг/доза
2 мг
2 мг + 1 мг
10 мг
50 мкг/г
50 мкг/доба
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Пакування
блістер
комбі-уп.
пакетик
пакетик 0.5 г
пакетик 1 г
туба 10 г
туба 15 г
фл. з доз. пристр. 80 г
фл. скляний 6.5 мл
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Кількість штук в упаковці
1
6
10
15
21
28
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Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
Italfarmaco
Sandoz
Zentiva
Безен Хелскеа
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Оріон Корпорейшн
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