Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A53
Естрадіол, комбінації
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03C
ЕСТРОГЕНИ
G03C A
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A53
Естрадіол, комбінації
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Клімен®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
від
878,08
грн
в 304 аптеках
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