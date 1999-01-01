Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A53

Естрадіол, комбінації

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03CЕСТРОГЕНИ
G03C AПрості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A53Естрадіол, комбінації
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Клімен®
Клімен®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
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