Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A09
Проместрієн
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03C
ЕСТРОГЕНИ
G03C A
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A09
Проместрієн
Сортування:
По популярності
Фільтр
Колпотрофін
Капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
від
662,59
грн
в 465 аптеках
Знайти в аптеках
Колпотрофін
Крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
від
672,47
грн
в 357 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. вагінал. м'які
крем піхв.
Дозування
1 %
10 мг
Пакування
блістер
туба 15 г
Кількість штук в упаковці
1
10
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню