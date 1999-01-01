Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A09

Проместрієн

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03CЕСТРОГЕНИ
G03C AПрості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A09Проместрієн
Сортування: По популярності
Колпотрофін
Колпотрофін
Капсули вагінальні м'які 10 мг блістер №10
Зентіва
від 662,59 грн
в 465 аптеках
Знайти в аптеках
Колпотрофін
Колпотрофін
Крем піхвовий 1 % туба 15 г №1
Зентіва
від 672,47 грн
в 357 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране