Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A04

Естріол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03CЕСТРОГЕНИ
G03C AПрості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A04Естріол
Сортування: По популярності
Бліссел
Бліссел
Гель вагінальний 50 мкг/г туба 10 г з канюлями одноразовими 10 штук №1
Italfarmaco
від 439,59 грн
в 677 аптеках
Знайти в аптеках
Овестин®
Овестин®
Супозиторії вагінальні 0,5 мг №15
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 642,75 грн
в 659 аптеках
Знайти в аптеках
Овестин®
Овестин®
Крем піхвовий туба 15 г з аплікатором №1
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 732,02 грн
в 209 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране