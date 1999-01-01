Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A04
Естріол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03C
ЕСТРОГЕНИ
G03C A
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A04
Естріол
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Бліссел
Гель вагінальний 50 мкг/г туба 10 г з канюлями одноразовими 10 штук №1
Italfarmaco
від
439,59
грн
в 677 аптеках
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Овестин®
Супозиторії вагінальні 0,5 мг №15
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
642,75
грн
в 659 аптеках
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Овестин®
Крем піхвовий туба 15 г з аплікатором №1
Aspen Pharma Trading Ltd.
від
732,02
грн
в 209 аптеках
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Форма випуску
гель вагінал.
крем піхв.
суп. вагінал.
Дозування
0.5 мг
50 мкг/г
Пакування
туба 10 г
туба 15 г
Кількість штук в упаковці
1
15
Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
Italfarmaco
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