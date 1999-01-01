Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A03

Естрадіол

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G03ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03CЕСТРОГЕНИ
G03C AПрості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A03Естрадіол
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Дивігель
Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 1 г №28
Оріон Корпорейшн
від 637,30 грн
в 813 аптеках
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Прогінова
Прогінова
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
від 943,62 грн
в 721 аптеці
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Естрожель
Естрожель
Гель для місцевого застосування 0,6 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 80 г №1
Безен Хелскеа
від 459,00 грн
в 504 аптеках
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Лензетто®
Лензетто®
Спрей трансдермальний 1,53 мг/доза флакон скляний 6.5 мл 56 доз №1
Гедеон Ріхтер
від 477,00 грн
в 489 аптеках
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Естрамон 50
Естрамон 50
Пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
від 627,10 грн
в 447 аптеках
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Дивігель
Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 0.5 г №28
Оріон Корпорейшн
від 440,82 грн
в 316 аптеках
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