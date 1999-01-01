Київ
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A03
Естрадіол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G03
ГОРМОНИ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ І ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СТАТЕВОЇ СФЕРИ
G03C
ЕСТРОГЕНИ
G03C A
Прості препарати природних та напівсинтетичних естрогенів
G03C A03
Естрадіол
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Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 1 г №28
Оріон Корпорейшн
від
637,30
грн
в 813 аптеках
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Прогінова
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг №21
Зентіва
від
943,62
грн
в 721 аптеці
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Естрожель
Гель для місцевого застосування 0,6 мг/г флакон з дозуючим пристроєм 80 г №1
Безен Хелскеа
від
459,00
грн
в 504 аптеках
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Лензетто®
Спрей трансдермальний 1,53 мг/доза флакон скляний 6.5 мл 56 доз №1
Гедеон Ріхтер
від
477,00
грн
в 489 аптеках
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Естрамон 50
Пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
від
627,10
грн
в 447 аптеках
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Дивігель
Гель 0,1 % пакетик 0.5 г №28
Оріон Корпорейшн
від
440,82
грн
в 316 аптеках
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Форма випуску
гель
гель д/місц. застос.
пластир трансдерм.
спрей трансдермальний
табл. в/о
Дозування
0.1 %
0.6 мг/г
1.53 мг/доза
2 мг
50 мкг/доба
Пакування
пакетик
пакетик 0.5 г
пакетик 1 г
фл. з доз. пристр. 80 г
фл. скляний 6.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
6
21
28
Виробник
Sandoz
Безен Хелскеа
Гедеон Ріхтер
Зентіва
Оріон Корпорейшн
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