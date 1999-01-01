Київ
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X10**
Інші
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C X
Інші засоби, що застосовуються у гінекології
G02C X10**
Інші
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
380,15
грн
в 862 аптеках
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Аб'юфен
Таблетки 400 мг блістер №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
397,73
грн
в 805 аптеках
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Клімактоплан
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
356,13
грн
в 752 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
226,89
грн
в 733 аптеках
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Протефлазід®
Супозиторії блістер 3 г №10
Екофарм
від
498,74
грн
в 673 аптеках
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Гінекохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
497,58
грн
в 626 аптеках
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Клімаксан гомеопатичний
Таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
від
73,04
грн
в 591 аптеці
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Вагікаль
Супозиторії вагінальні 150 мг стрип №10
Фарміна Лтд
від
209,51
грн
в 560 аптеках
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Вагілак
Капсули 4 млрд. од флакон №10
Фармасайнс
від
327,10
грн
в 560 аптеках
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Оваріум Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
1024,84
грн
в 529 аптеках
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Мулімен
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Heel
від
715,43
грн
в 511 аптеці
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Клімакт-Хеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
323,54
грн
в 470 аптеках
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Аб'юфен
Таблетки 400 мг блістер №60
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
694,00
грн
в 417 аптеках
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Масто-Гран
Гранули контейнер дозуючий 5 г №2
НГС
від
246,73
грн
в 339 аптеках
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Клімакто-Гран
Гранули контейнер дозуючий 5 г №2
НГС
від
250,00
грн
в 335 аптеках
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Масто-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
253,85
грн
в 63 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 50 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
342,30
грн
в 28 аптеках
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Клімакто-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
152,90
грн
в 19 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №3
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
1123,97
грн
в 8 аптеках
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Клімактоплан
Таблетки №100
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
капс.
капс. вагінал. м'які
капс. піхв.
крап. орал.
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Дозування
4 млрд. Од
150 мг
400 мг
Пакування
амп. 2.2 мл
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блістер 3 г
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контейнер дозуюч. 5 г
пенал 10 г
стрип
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фл.-крапельн. 50 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
Guna
Pharmascience
World Medicine
Лабораторії Бушара Рекордаті
Материа Медика-Украина
НГС
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Тева Украина
Фарміна Лтд
Хеель
Экофарм
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