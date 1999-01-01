Київ
Інгібітори пролактину
G02C B01

Бромокриптин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G02ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02CІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C BІнгібітори пролактину
G02C B01Бромокриптин
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Бромкриптин-КВ
Бромкриптин-КВ
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 171,30 грн
в 417 аптеках
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Бромокриптин-Ріхтер
Бромокриптин-Ріхтер
Таблетки 2,5 мг флакон №30
Гедеон Ріхтер
від 474,62 грн
в 318 аптеках
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