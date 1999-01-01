Київ
Інгібітори пролактину
G02C B01
Бромокриптин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G02
ІНШІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
G02C
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G02C B
Інгібітори пролактину
G02C B01
Бромокриптин
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Бромкриптин-КВ
Таблетки 2,5 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
171,30
грн
в 417 аптеках
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Бромокриптин-Ріхтер
Таблетки 2,5 мг флакон №30
Гедеон Ріхтер
від
474,62
грн
в 318 аптеках
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Пакування
блістер
фл.
Виробник
Гедеон Ріхтер
Київський вітамінний завод
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