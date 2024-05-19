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Алактин таблетки 0,5 мг, №2 - Київ (124796) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 770 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (6)
648,99
Економія: -130,38 грн
518,61 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
748,00
Економія: -229,70 грн
518,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
748,00
Економія: -229,70 грн
518,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
507,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (4)
516,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
515,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
507,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
518,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
646,99
Економія: -128,38 грн
518,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
497,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
538,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
706,50
Економія: -151,54 грн
554,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
748,00
Економія: -229,70 грн
518,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
748,00
Економія: -229,70 грн
518,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
544,08
Економія: -18,96 грн
525,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
533,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
562,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
706,50
Економія: -151,54 грн
554,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
725,10
Економія: -206,80 грн
518,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
642,17
Економія: -127,69 грн
514,48 грн