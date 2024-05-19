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Алактин таблетки 0,5 мг, №8 - Київ (124798) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 401 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (271)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1871,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
1706,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (17)
1740,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
1746,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (271)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1871,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
1682,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (271)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1871,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
1794,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
1949,65 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
2183,91
Економія: -434,57 грн
1749,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1775,99
Економія: -12,59 грн
1763,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
1931,80
Економія: -172,80 грн
1759,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
1761,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
1828,20 грн