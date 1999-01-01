Київ
Антибіотики
G01A A05
Хлорамфенікол
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
G01A A05
Хлорамфенікол
Сортування:
По популярності
Фільтр
Синтоміцин
Супозиторії вагінальні 0,25 г стрип №10
Монфарм
від
90,63
грн
в 657 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню