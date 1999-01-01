Київ
Антибіотики
G01A A51
Ністатин, комбінації
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
G01A A51
Ністатин, комбінації
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Макмірор Комплекс®
Капсули вагінальні м'які блістер №8
Полікем
від
550,26
грн
в 803 аптеках
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Вагіцин Нео
Таблетки вагінальні блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. вагінал. м'які
табл. вагінал.
Кількість штук в упаковці
8
10
Виробник
Здоровье Группа компаний
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