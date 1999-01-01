Київ
Антибіотики
G01A A51

Ністатин, комбінації

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A AАнтибіотики
G01A A51Ністатин, комбінації
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