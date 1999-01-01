Київ
Антибіотики
G01A A50**
Комбінації
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
G01A A50**
Комбінації
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Поліжинакс
Капсули піхвові №12
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
382,48
грн
в 924 аптеках
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Поліжинакс Вірго
Емульсія вагінальна капсула у блістерах №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
401,16
грн
в 421 аптеці
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Поліжинакс
Капсули піхвові №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. вагінал.
капс. піхв.
Пакування
капс.
Кількість штук в упаковці
6
12
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