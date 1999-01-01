Київ
Антибіотики
G01A A10
Кліндаміцин
АТС Класифікація
G
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ
G01
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01A
ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A A
Антибіотики
G01A A10
Кліндаміцин
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Банбакт®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Гледфарм
від
339,00
грн
в 687 аптеках
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Далацин
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип з аплікатором №3
Пфайзер Інк.
від
584,91
грн
в 549 аптеках
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Ультрекс ФЛ
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Фармліга
від
320,00
грн
в 453 аптеках
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Мілагін
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
від
287,69
грн
в 413 аптеках
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Вагіцин-Здоров'я
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 вагінальними аплікаторами №1
Корпорація Здоров'я
від
218,40
грн
в 322 аптеках
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Далацин піхвовий крем
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 аплікаторами №1
Пфайзер Інк.
від
833,00
грн
в 306 аптеках
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Форма випуску
крем піхв.
суп. вагінал.
Дозування
2 %
100 мг
Пакування
стрип
туба 20 г
Кількість штук в упаковці
1
3
Виробник
Гледфарм
Корпорація Здоров'я
Пфайзер Інк.
Сперко Україна
Фармліга
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