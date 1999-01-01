Київ
Антибіотики
G01A A10

Кліндаміцин

АТС Класифікація

GЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕЧОСТАТЕВУ СИСТЕМУ ТА СТАТЕВІ ГОРМОНИ

G01ПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ
G01AПРОТИМІКРОБНІ ТА АНТИСЕПТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ
G01A AАнтибіотики
G01A A10Кліндаміцин
Сортування: По популярності
Банбакт®
Банбакт®
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Гледфарм
від 339,00 грн
в 687 аптеках
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Далацин
Далацин
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип з аплікатором №3
Пфайзер Інк.
від 584,91 грн
в 549 аптеках
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Ультрекс ФЛ
Ультрекс ФЛ
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Фармліга
від 320,00 грн
в 453 аптеках
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Мілагін
Мілагін
Супозиторії вагінальні 100 мг стрип №3
Сперко Україна
від 287,69 грн
в 413 аптеках
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Вагіцин-Здоров'я
Вагіцин-Здоров'я
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 вагінальними аплікаторами №1
Корпорація Здоров'я
від 218,40 грн
в 322 аптеках
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Далацин піхвовий крем
Далацин піхвовий крем
Крем піхвовий 2 % туба 20 г з 3 аплікаторами №1
Пфайзер Інк.
від 833,00 грн
в 306 аптеках
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