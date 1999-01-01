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Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X01
Перекис водню
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X01
Перекис водню
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
17,50
грн
в 545 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
20,75
грн
в 346 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
21,58
грн
в 320 аптеках інших міст
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
20,76
грн
в 178 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 40 мл №1
Віола
від
7,39
грн
в 166 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 200 мл №1
Віола
від
29,30
грн
в 163 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 100 мл №1
Віола
від
26,50
грн
в 153 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
Тернофарм
від
11,57
грн
в 77 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 40 мл №1
Тернофарм
від
10,01
грн
в 70 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 100 мл №1
Віола
від
22,89
грн
в 56 аптеках
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Перекис водню 3%
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 200 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
13,30
грн
в 22 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 100 мл №1
Славія 2000
від
8,60
грн
в 18 аптеках
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Перекис водню 3%
Розчин для зовнішнього застосування 3 % банка полімерна 100 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від
8,50
грн
в 17 аптеках інших міст
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 200 мл №1
Славія 2000
від
13,90
грн
в 11 аптеках
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Перекис-Вішфа
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон скляний 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
30,24
грн
в 8 аптеках
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Водню пероксид
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 100 мл №1
від
13,20
грн
в 5 аптеках
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Перекис-Вішфа
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
12,24
грн
в 4 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
Фарма Черкас
від
12,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 100 мл тм айві №1
Віола
від
12,80
грн
в 3 аптеках
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Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 200 мл №1
Фарма Черкас
від
17,70
грн
в 3 аптеках інших міст
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Форма випуску
р-н д/зовн. застос.
р-н д/зовн. застос. водний
Пакування
банка полімер. 100 мл
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. з розпилювачем 30 мл
фл. полімер. з розпилювачем 50 мл
фл. полімер., кришк. з насадк. 200 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 мл
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Виробник
Віола
Вітаміни
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Славія 2000
ТОВ "Тернофарм"
Українська фармацевтична компанія
Фарма Черкас
Фітофарм
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