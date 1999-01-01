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Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X01

Перекис водню

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A XІнші антисептики та дезінфектанти
D08A X01Перекис водню
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 200 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 17,50 грн
в 545 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 20,75 грн
в 346 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 21,58 грн
в 320 аптеках інших міст
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 20,76 грн
в 178 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 40 мл №1
Віола
від 7,39 грн
в 166 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 200 мл №1
Віола
від 29,30 грн
в 163 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 100 мл №1
Віола
від 26,50 грн
в 153 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
Тернофарм
від 11,57 грн
в 77 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 40 мл №1
Тернофарм
від 10,01 грн
в 70 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 100 мл №1
Віола
від 22,89 грн
в 56 аптеках
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Перекис водню 3%
Перекис водню 3%
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 200 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 13,30 грн
в 22 аптеках
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 100 мл №1
Славія 2000
від 8,60 грн
в 18 аптеках
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Перекис водню 3%
Перекис водню 3%
Розчин для зовнішнього застосування 3 % банка полімерна 100 мл №1
Українська фармацевтична компанія
від 8,50 грн
в 17 аптеках інших міст
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон 200 мл №1
Славія 2000
від 13,90 грн
в 11 аптеках
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Перекис-Вішфа
Перекис-Вішфа
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон скляний 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 30,24 грн
в 8 аптеках
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Водню пероксид
Водню пероксид
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 100 мл №1
від 13,20 грн
в 5 аптеках
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Перекис-Вішфа
Перекис-Вішфа
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон полімерний 100 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 12,24 грн
в 4 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 100 мл №1
Фарма Черкас
від 12,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Перекису водню розчин 3%
Перекису водню розчин 3%
Розчин для зовнішнього застосування водний 3 % флакон полімерний 100 мл тм айві №1
Віола
від 12,80 грн
в 3 аптеках
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Перекис водню
Перекис водню
Розчин для зовнішнього застосування 3 % флакон 200 мл №1
Фарма Черкас
від 17,70 грн
в 3 аптеках інших міст
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