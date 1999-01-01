Київ
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X09**

Діамантовий зелений

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D08АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08AАНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A XІнші антисептики та дезінфектанти
D08A X09**Діамантовий зелений
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 19,50 грн
в 860 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від 15,51 грн
в 323 аптеках інших міст
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл тм а+ №1
від 15,50 грн
в 93 аптеках інших міст
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 15 мл №1
Лубнифарм
від 14,40 грн
в 60 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон-крапельниця 20 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від 23,53 грн
в 60 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
від 9,10 грн
в 15 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 15 мл №1
від 20,80 грн
в 12 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон скляний 20 мл №1
від 15,00 грн
в 6 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
від 13,00 грн
в 3 аптеках
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
від 16,00 грн
в 1 аптеці
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон-крапельниця 20 мл №1
Тернофарм
від 15,00 грн
в 1 аптеці
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Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
Брильянтовий зелений
Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон-крапельниця 25 мл №1
Галичфарм
Немає в наявності
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