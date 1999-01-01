Київ
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X09**
Діамантовий зелений
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D08
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A
АНТИСЕПТИЧНІ І ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ
D08A X
Інші антисептики та дезінфектанти
D08A X09**
Діамантовий зелений
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
19,50
грн
в 860 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл тм arbor vitae №1
від
15,51
грн
в 323 аптеках інших міст
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл тм а+ №1
від
15,50
грн
в 93 аптеках інших міст
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 15 мл №1
Лубнифарм
від
14,40
грн
в 60 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон-крапельниця 20 мл №1
Борщагівський ХФЗ
від
23,53
грн
в 60 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
від
9,10
грн
в 15 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 15 мл №1
від
20,80
грн
в 12 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон скляний 20 мл №1
від
15,00
грн
в 6 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
від
13,00
грн
в 3 аптеках
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 20 мл №1
від
16,00
грн
в 1 аптеці
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон-крапельниця 20 мл №1
Тернофарм
від
15,00
грн
в 1 аптеці
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон 10 мл №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Брильянтовий зелений
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 1 % флакон-крапельниця 25 мл №1
Галичфарм
Немає в наявності
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Пакування
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 20 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 25 мл
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Виробник
Галичфарм
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Лубнифарм
МЕДЛЕВ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
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