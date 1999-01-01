Київ
Сульфаніламіди
D06B A02

Сульфатіазол

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D06АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06BХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B AСульфаніламіди
D06B A02Сульфатіазол
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Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 40 г №1
Єльфа
від 329,35 грн
в 764 аптеках
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Аргосульфан®
Аргосульфан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Єльфа
від 175,64 грн
в 618 аптеках
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