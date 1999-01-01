Київ
Сульфаніламіди
D06B A02
Сульфатіазол
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B A
Сульфаніламіди
D06B A02
Сульфатіазол
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Аргосульфан®
Крем 2 % туба 40 г №1
Єльфа
від
329,35
грн
в 764 аптеках
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Аргосульфан®
Крем 2 % туба 15 г №1
Єльфа
від
175,64
грн
в 618 аптеках
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