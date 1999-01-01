Київ
Сульфаніламіди
D06B A05
Сульфаніламід
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D06
АНТИБІОТИКИ І ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D06B
ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D06B A
Сульфаніламіди
D06B A05
Сульфаніламід
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Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба 25 г №1
від
42,92
грн
в 540 аптеках
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Стрептоцид
Порошок нашкірний 15 г флакон полімерний №1
від
61,80
грн
в 486 аптеках
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Стрептоцид
Порошок нашкірний 5 г саше №20
Исток-Плюс
від
242,80
грн
в 455 аптеках
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Стрептоцидова мазь 5%
Мазь 5 % туба 25 г №1
від
35,72
грн
в 335 аптеках
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Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба 25 г №1
Тернофарм
від
30,85
грн
в 237 аптеках
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Стрептоцидова мазь 5%
Мазь 5 % туба ламінатна 25 г №1
від
52,41
грн
в 180 аптеках
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Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % туба ламінатна 25 г №1
від
53,52
грн
в 171 аптеці
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Стрептоцидова мазь 5%
Мазь 5 % контейнер 25 г №1
Віола
від
26,04
грн
в 90 аптеках
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Стрептоцид
Лінімент 5 % туба 30 г в пачці №1
Лубнифарм
від
47,90
грн
в 80 аптеках
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Стрептоцид
Мазь 10 % банка 25 г №1
Лубнифарм
від
33,50
грн
в 37 аптеках інших міст
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Стрептоцидова мазь 10%
Мазь 10 % контейнер 25 г №1
Віола
від
42,43
грн
в 33 аптеках
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Стрептоцид
Мазь 10 % туба 25 г в пачці №1
від
41,00
грн
в 4 аптеках
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Форма випуску
лінімент
мазь
порошок нашкірний
Дозування
5 %
5 г
10 %
15 г
Пакування
банка 25 г
контейнер 25 г
саше
туба 25 г
туба 30 г
туба ламінатна 25 г
фл. полімер.
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Виробник
Віола
Исток-Плюс
Лубнифарм
ТОВ "Тернофарм"
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