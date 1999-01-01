Київ
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A A
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D04
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A A
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A13
Диметинден
D04A A32
Дифенгідрамін
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Псило-Бальзам®
Гель 1 % туба 20 г №1
Стада
від
127,38
грн
в 964 аптеках
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Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
145,50
грн
в 876 аптеках
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Едермік
Гель 0,1 % туба 30 г в пачці №1
Фармак
від
154,50
грн
в 846 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від
137,96
грн
в 404 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від
237,74
грн
в 7 аптеках
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Феністил емульсія
Емульсія нашкірна 0,1 % флакон 8 мл з аплікатором кульковим №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
емул. нашкірна
мазь
Дозування
0.1 %
1 %
20 мг/г
Пакування
туба 20 г
туба 30 г
туба 50 г
фл. 8 мл
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Монтавит
Стада
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
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