Київ
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A A

Антигістамінні засоби для місцевого застосування

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D04ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04AПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A AАнтигістамінні засоби для місцевого застосування
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Псило-Бальзам®
Псило-Бальзам®
Гель 1 % туба 20 г №1
Стада
від 127,38 грн
в 964 аптеках
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Феністил гель
Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 145,50 грн
в 876 аптеках
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Едермік
Едермік
Гель 0,1 % туба 30 г в пачці №1
Фармак
від 154,50 грн
в 846 аптеках
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Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від 137,96 грн
в 404 аптеках
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Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від 237,74 грн
в 7 аптеках
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Феністил емульсія
Феністил емульсія
Емульсія нашкірна 0,1 % флакон 8 мл з аплікатором кульковим №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
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