Київ
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A32

Дифенгідрамін

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D04ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04AПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A AАнтигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A32Дифенгідрамін
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Псило-Бальзам®
Псило-Бальзам®
Гель 1 % туба 20 г №1
Стада
від 127,38 грн
в 964 аптеках
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Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від 137,96 грн
в 404 аптеках
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Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від 237,74 грн
в 7 аптеках
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