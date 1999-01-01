Київ
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A32
Дифенгідрамін
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D04
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A A
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A32
Дифенгідрамін
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Псило-Бальзам®
Гель 1 % туба 20 г №1
Стада
від
127,38
грн
в 964 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від
137,96
грн
в 404 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від
237,74
грн
в 7 аптеках
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Форма випуску
гель
мазь
Дозування
1 %
20 мг/г
Пакування
туба 20 г
туба 50 г
Виробник
Монтавит
Стада
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