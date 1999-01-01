Київ
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A

ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D04ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04AПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
Сортування: По популярності
Псило-Бальзам®
Псило-Бальзам®
Гель 1 % туба 20 г №1
Стада
від 127,38 грн
в 964 аптеках
Знайти в аптеках
Меновазан®
Меновазан®
Мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 119,28 грн
в 933 аптеках
Знайти в аптеках
Феністил гель
Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 145,50 грн
в 876 аптеках
Знайти в аптеках
Едермік
Едермік
Гель 0,1 % туба 30 г в пачці №1
Фармак
від 154,50 грн
в 846 аптеках
Знайти в аптеках
Лідокаїн-Здоров'я
Лідокаїн-Здоров'я
Спрей для місцевого застосування 10 % флакон 38 г з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від 270,21 грн
в 601 аптеці
Знайти в аптеках
Лідокаїн
Лідокаїн
Спрей 10 % флакон 38 г +пластмассовый клапан-дозатор №1
Егіс
від 394,38 грн
в 533 аптеках
Знайти в аптеках
Ірикар
Ірикар
Мазь туба 50 г №1
Alpen Pharma AG
від 250,82 грн
в 499 аптеках
Знайти в аптеках
Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від 137,96 грн
в 404 аптеках
Знайти в аптеках
Дермадрін
Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від 237,74 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Феністил емульсія
Феністил емульсія
Емульсія нашкірна 0,1 % флакон 8 мл з аплікатором кульковим №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране