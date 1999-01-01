Київ
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D04
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A A
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A B
Місцевоанестезуючі препарати
D04A X10**
Різні препарати
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Псило-Бальзам®
Гель 1 % туба 20 г №1
Стада
від
127,38
грн
в 964 аптеках
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Меновазан®
Мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
119,28
грн
в 933 аптеках
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Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
145,50
грн
в 876 аптеках
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Едермік
Гель 0,1 % туба 30 г в пачці №1
Фармак
від
154,50
грн
в 846 аптеках
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Лідокаїн-Здоров'я
Спрей для місцевого застосування 10 % флакон 38 г з насадкою-розпилювачем №1
Корпорація Здоров'я
від
270,21
грн
в 601 аптеці
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Лідокаїн
Спрей 10 % флакон 38 г +пластмассовый клапан-дозатор №1
Егіс
від
394,38
грн
в 533 аптеках
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Ірикар
Мазь туба 50 г №1
Alpen Pharma AG
від
250,82
грн
в 499 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 20 г №1
Монтавит
від
137,96
грн
в 404 аптеках
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Дермадрін
Мазь 20 мг/г туба 50 г №1
Монтавит
від
237,74
грн
в 7 аптеках
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Феністил емульсія
Емульсія нашкірна 0,1 % флакон 8 мл з аплікатором кульковим №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
емул. нашкірна
мазь
спрей
спрей д/місцев. застос.
Дозування
0.1 %
1 %
10 %
20 мг/г
Пакування
туба 20 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 50 г
фл. 8 мл
фл. 38 г
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Виробник
Alpen Pharma AG
ГлаксоСмітКляйн
Егіс
Корпорація Здоров'я
Монтавит
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Стада
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
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