Київ
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A13
Диметинден
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D04
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A
ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A A
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A13
Диметинден
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Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
145,50
грн
в 876 аптеках
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Едермік
Гель 0,1 % туба 30 г в пачці №1
Фармак
від
154,50
грн
в 846 аптеках
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Феністил емульсія
Емульсія нашкірна 0,1 % флакон 8 мл з аплікатором кульковим №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
емул. нашкірна
Пакування
туба 30 г
фл. 8 мл
Виробник
ГлаксоСмітКляйн
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
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