Київ
Антигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A13

Диметинден

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D04ПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04AПРОТИСВЕРБІЖНІ ПРЕПАРАТИ (ВКЛЮЧАЮЧИ АНТИГІСТАМІННІ, МІСЦЕВОАНЕСТЕЗУЮЧІ ТА ІНШІ ЗАСОБИ)
D04A AАнтигістамінні засоби для місцевого застосування
D04A A13Диметинден
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Феністил гель
Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 145,50 грн
в 876 аптеках
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Едермік
Едермік
Гель 0,1 % туба 30 г в пачці №1
Фармак
від 154,50 грн
в 846 аптеках
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Феністил емульсія
Феністил емульсія
Емульсія нашкірна 0,1 % флакон 8 мл з аплікатором кульковим №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Немає в наявності
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