Київ
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B A

Комбінації різних гіполіпідемічних засобів

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B AКомбінації різних гіполіпідемічних засобів
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Розуліп® Плюс
Розуліп® Плюс
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 526,53 грн
в 805 аптеках
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Роксера® Плюс
Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 286,59 грн
в 580 аптеках
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Клівас® Плюс
Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від 410,34 грн
в 558 аптеках
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Роксера® Плюс
Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від 404,97 грн
в 518 аптеках
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Клівас® Плюс
Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від 300,45 грн
в 499 аптеках
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Розуліп® Плюс
Розуліп® Плюс
Капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від 766,80 грн
в 448 аптеках
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Езатро
Езатро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
Мікрохім
від 436,53 грн
в 329 аптеках
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Езатро
Езатро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Мікрохім
від 302,48 грн
в 321 аптеці
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Азі-Атор
Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Азі-Атор
Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Клівас® Плюс
Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
Немає в наявності
Правафен
Правафен
Капсули тверді 40 мг + 160 мг флакон №30
Рік-Фарм
Немає в наявності
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