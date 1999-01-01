Київ
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B A
Комбінації різних гіполіпідемічних засобів
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B A
Комбінації різних гіполіпідемічних засобів
C10B A03
Правастатин і фенофібрат
C10B A05
Аторвастатин і езетиміб
C10B A06
Розувастатин та езетиміб
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Розуліп® Плюс
Капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
526,53
грн
в 805 аптеках
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Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
286,59
грн
в 580 аптеках
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Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від
410,34
грн
в 558 аптеках
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Роксера® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
КРКА
від
404,97
грн
в 518 аптеках
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Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
від
300,45
грн
в 499 аптеках
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Розуліп® Плюс
Капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер №30
Егіс
від
766,80
грн
в 448 аптеках
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Езатро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер №30
Мікрохім
від
436,53
грн
в 329 аптеках
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Езатро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Мікрохім
від
302,48
грн
в 321 аптеці
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Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Клівас® Плюс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер №30
Асіно Україна
Немає в наявності
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Правафен
Капсули тверді 40 мг + 160 мг флакон №30
Рік-Фарм
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг + 10 мг
20 мг + 10 мг
40 мг + 10 мг
40 мг + 160 мг
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
Egis
KRKA d.d. Novo Mesto
Ананта Медікеар
Асіно Україна
Мікрохім
Рік-Фарм
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