Київ
Комбінації різних гіполіпідемічних засобів
C10B A05

Аторвастатин і езетиміб

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10BГіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B AКомбінації різних гіполіпідемічних засобів
C10B A05Аторвастатин і езетиміб
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Азі-Атор
Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
Азі-Атор
Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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