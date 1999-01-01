Київ
Комбінації різних гіполіпідемічних засобів
C10B A05
Аторвастатин і езетиміб
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10B
Гіполіпідемічні засоби, комбінації
C10B A
Комбінації різних гіполіпідемічних засобів
C10B A05
Аторвастатин і езетиміб
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Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №10
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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Азі-Атор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер №30
Ананта Медікеар
Немає в наявності
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