Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Київ (133660) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 467 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Подорожник
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4