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Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, №30 - Київ (133662) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 322 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
72,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5), блістер (1)
70,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
65,91 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
75,79
Економія: -5,92 грн
69,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
74,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (8)
75,79
Економія: -5,92 грн
69,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (3)
75,79
Економія: -8,58 грн
67,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (6)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
75,79
Економія: -5,92 грн
69,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Всього: упаковка (2)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
65,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
78,08
Економія: -11,69 грн
66,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
75,70
Економія: -7,20 грн
68,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (6)
75,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (3), блістер (1)
75,66
Економія: -7,43 грн
68,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (2)
75,80
Економія: -8,59 грн
67,21 грн