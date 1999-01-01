Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D X
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D X
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X01
Валсартан, амлодипін і гідрохлоротиазид
C09D X03
Олмесартан медоксоміл, амлодипін и гідрохлоротіазид
C09D X04
Валсартан та сакубітрил
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від
270,93
грн
в 892 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від
240,64
грн
в 887 аптеках
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Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від
200,76
грн
в 872 аптеках
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1038,34
грн
в 831 аптеці
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1007,46
грн
в 831 аптеці
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Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від
203,02
грн
в 807 аптеках
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Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від
252,39
грн
в 756 аптеках
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Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від
274,02
грн
в 684 аптеках
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1009,14
грн
в 661 аптеці
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від
136,38
грн
в 481 аптеці
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Валмісар HA 160/12,5/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
193,80
грн
в 459 аптеках
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Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+25 мг №30
КРКА
від
251,49
грн
в 454 аптеках
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Валмісар HA 160/12,5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
200,76
грн
в 440 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від
656,56
грн
в 428 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від
735,63
грн
в 412 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від
129,90
грн
в 362 аптеках
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Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг/5 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від
979,17
грн
в 319 аптеках
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Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+10 мг+12.5 мг №30
Фармак
від
244,02
грн
в 300 аптеках
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Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+5 мг+12.5 мг №30
Фармак
від
219,52
грн
в 298 аптеках
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Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від
1068,25
грн
в 96 аптеках
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Дозування
24 мг + 26 мг
49 мг + 51 мг
50 мг
97 мг + 103 мг
100 мг
177.5 мг
182.5 мг
200 мг
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Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп., у пачці
Кількість штук в упаковці
14
28
30
84
Виробник
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Дарниця ФФ
Зентіва
КРКА
Київський вітамінний завод
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Микрохим
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Фармак
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