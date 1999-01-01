Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D X

Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D XБлокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від 270,93 грн
в 892 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від 240,64 грн
в 887 аптеках
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Комбісарт H
Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від 200,76 грн
в 872 аптеках
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Юперіо
Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 1038,34 грн
в 831 аптеці
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Юперіо
Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 1007,46 грн
в 831 аптеці
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Комбісарт H
Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від 203,02 грн
в 807 аптеках
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Ко-Валодіп
Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від 252,39 грн
в 756 аптеках
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Ко-Валодіп
Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від 274,02 грн
в 684 аптеках
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Юперіо
Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від 1009,14 грн
в 661 аптеці
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від 136,38 грн
в 481 аптеці
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Валмісар HA 160/12,5/5
Валмісар HA 160/12,5/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 193,80 грн
в 459 аптеках
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Ко-Валодіп
Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+25 мг №30
КРКА
від 251,49 грн
в 454 аптеках
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Валмісар HA 160/12,5/10
Валмісар HA 160/12,5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 200,76 грн
в 440 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від 656,56 грн
в 428 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від 735,63 грн
в 412 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від 129,90 грн
в 362 аптеках
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Севікар HCT
Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг/5 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від 979,17 грн
в 319 аптеках
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Корсар® Тріо
Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+10 мг+12.5 мг №30
Фармак
від 244,02 грн
в 300 аптеках
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Корсар® Тріо
Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+5 мг+12.5 мг №30
Фармак
від 219,52 грн
в 298 аптеках
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Севікар HCT
Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від 1068,25 грн
в 96 аптеках
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