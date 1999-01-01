Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X04

Валсартан та сакубітрил

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D XБлокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X04Валсартан та сакубітрил
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