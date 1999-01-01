Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X04
Валсартан та сакубітрил
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D X
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X04
Валсартан та сакубітрил
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1007,46
грн
в 831 аптеці
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1038,34
грн
в 831 аптеці
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Юперіо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Новартіс Фарма
від
1009,14
грн
в 661 аптеці
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Дозування
24 мг + 26 мг
49 мг + 51 мг
50 мг
97 мг + 103 мг
100 мг
200 мг
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Виробник
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
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