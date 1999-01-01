Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X01
Валсартан, амлодипін і гідрохлоротиазид
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D X
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X01
Валсартан, амлодипін і гідрохлоротиазид
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від
270,93
грн
в 892 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від
240,64
грн
в 887 аптеках
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Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від
200,76
грн
в 872 аптеках
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Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від
203,02
грн
в 807 аптеках
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Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від
252,39
грн
в 756 аптеках
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Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від
274,02
грн
в 684 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від
136,38
грн
в 481 аптеці
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Валмісар HA 160/12,5/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
193,80
грн
в 459 аптеках
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Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+25 мг №30
КРКА
від
251,49
грн
в 454 аптеках
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Валмісар HA 160/12,5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
200,76
грн
в 440 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від
656,56
грн
в 428 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від
735,63
грн
в 412 аптеках
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Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від
129,90
грн
в 362 аптеках
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Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+10 мг+12.5 мг №30
Фармак
від
244,02
грн
в 300 аптеках
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Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+5 мг+12.5 мг №30
Фармак
від
219,52
грн
в 298 аптеках
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Ексфорж Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 182,5 мг блістер у картонній коробці №14
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Ексфорж Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 177,5 мг блістер у картонній коробці №14
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Дозування
177.5 мг
182.5 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп., у пачці
Кількість штук в упаковці
14
28
30
84
Виробник
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Дарниця ФФ
КРКА
Київський вітамінний завод
Микрохим
Новартіс Фарма
Фармак
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