Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X01

Валсартан, амлодипін і гідрохлоротиазид

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D XБлокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X01Валсартан, амлодипін і гідрохлоротиазид
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від 270,93 грн
в 892 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №28
Дарниця ФФ
від 240,64 грн
в 887 аптеках
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Комбісарт H
Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від 200,76 грн
в 872 аптеках
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Комбісарт H
Комбісарт H
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
Київський вітамінний завод
від 203,02 грн
в 807 аптеках
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Ко-Валодіп
Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від 252,39 грн
в 756 аптеках
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Ко-Валодіп
Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг №30
КРКА
від 274,02 грн
в 684 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від 136,38 грн
в 481 аптеці
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Валмісар HA 160/12,5/5
Валмісар HA 160/12,5/5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 193,80 грн
в 459 аптеках
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Ко-Валодіп
Ко-Валодіп
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+25 мг №30
КРКА
від 251,49 грн
в 454 аптеках
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Валмісар HA 160/12,5/10
Валмісар HA 160/12,5/10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 200,76 грн
в 440 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 5 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від 656,56 грн
в 428 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №84
Дарниця ФФ
від 735,63 грн
в 412 аптеках
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Тіара Тріо®
Тіара Тріо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контурна чарункова упаковка, у пачці 10 мг/12,5 мг/160 мг №14
Дарниця ФФ
від 129,90 грн
в 362 аптеках
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Корсар® Тріо
Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+10 мг+12.5 мг №30
Фармак
від 244,02 грн
в 300 аптеках
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Корсар® Тріо
Корсар® Тріо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 160 мг+5 мг+12.5 мг №30
Фармак
від 219,52 грн
в 298 аптеках
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Ексфорж Н
Ексфорж Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 182,5 мг блістер у картонній коробці №14
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Ексфорж Н
Ексфорж Н
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 177,5 мг блістер у картонній коробці №14
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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