Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X03

Олмесартан медоксоміл, амлодипін и гідрохлоротіазид

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09DКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D XБлокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X03Олмесартан медоксоміл, амлодипін и гідрохлоротіазид
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Севікар HCT
Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг/5 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від 979,17 грн
в 319 аптеках
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Севікар HCT
Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від 1068,25 грн
в 96 аптеках
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Аттенто® Плюс 20/5/12,5
Аттенто® Плюс 20/5/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг/5 мг/12,5 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
Аттенто® Плюс 40/10/12,5
Аттенто® Плюс 40/10/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/12,5 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
Аттенто® Плюс 40/10/25
Аттенто® Плюс 40/10/25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/25 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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