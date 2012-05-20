Київ
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X03
Олмесартан медоксоміл, амлодипін и гідрохлоротіазид
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09D
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09D X
Блокатори рецепторів ангіотензину II, інші комбінації
C09D X03
Олмесартан медоксоміл, амлодипін и гідрохлоротіазид
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Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг/5 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від
979,17
грн
в 319 аптеках
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Севікар HCT
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/12,5 мг №28
Зентіва
від
1068,25
грн
в 96 аптеках
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Аттенто® Плюс 20/5/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 20 мг/5 мг/12,5 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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Аттенто® Плюс 40/10/12,5
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/12,5 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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Аттенто® Плюс 40/10/25
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 40 мг/10 мг/25 мг №28
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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Виробник
Зентіва
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
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