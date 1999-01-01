Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A01
Лозартан
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09C
ПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C A
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A01
Лозартан
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Тева Україна
від
51,24
грн
в 832 аптеках
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Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
КРКА
від
237,39
грн
в 826 аптеках
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Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №90
Санофі-Авентіс Україна
від
142,29
грн
в 811 аптеці
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
від
78,00
грн
в 799 аптеках
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
61,80
грн
в 793 аптеках
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від
179,00
грн
в 775 аптеках
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Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №90
КРКА
від
582,82
грн
в 765 аптеках
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Лозартан Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
від
45,69
грн
в 762 аптеках
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №90
Тева Україна
від
109,08
грн
в 755 аптеках
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Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №90
Санофі-Авентіс Україна
від
183,35
грн
в 704 аптеках
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від
168,30
грн
в 679 аптеках
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Лозартан Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
від
23,80
грн
в 649 аптеках
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
35,77
грн
в 582 аптеках
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №90
Тева Україна
від
169,76
грн
в 519 аптеках
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Тева Україна
від
89,65
грн
в 502 аптеках
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Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
КРКА
від
228,84
грн
в 502 аптеках
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Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №30
Санофі-Авентіс Україна
від
62,33
грн
в 444 аптеках
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №90
Тева Україна
від
149,40
грн
в 404 аптеках
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Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Тева Україна
від
26,70
грн
в 221 аптеці
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Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від
27,87
грн
в 163 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
12.5 мг
25 мг
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
28
30
84
90
100
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Виробник
Hemofarm
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Micro Labs
Sandoz
Іпка
Алкалоїд
Ауробіндо Фарма
Гедеон Ріхтер
КРКА
Кусум
Санофі-Авентіс Україна
Тева Україна
Фармекс Групп
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