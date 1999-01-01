Київ
Прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A01

Лозартан

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09CПРОСТІ ПРЕПАРАТИ БЛОКАТОРІВ РЕЦЕПТОРІВ АНГІОТЕНЗИНУ II
C09C AПрості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину II
C09C A01Лозартан
Сортування: По популярності
Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Тева Україна
від 51,24 грн
в 832 аптеках
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Лоріста®
Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
КРКА
від 237,39 грн
в 826 аптеках
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Лозап®
Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №90
Санофі-Авентіс Україна
від 142,29 грн
в 811 аптеці
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №84
КУСУМ ФАРМ ООО
від 78,00 грн
в 799 аптеках
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 61,80 грн
в 793 аптеках
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від 179,00 грн
в 775 аптеках
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Лоріста®
Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №90
КРКА
від 582,82 грн
в 765 аптеках
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Лозартан Сандоз®
Лозартан Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
від 45,69 грн
в 762 аптеках
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Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №90
Тева Україна
від 109,08 грн
в 755 аптеках
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Лозап®
Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №90
Санофі-Авентіс Україна
від 183,35 грн
в 704 аптеках
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від 168,30 грн
в 679 аптеках
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Лозартан Сандоз®
Лозартан Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
від 23,80 грн
в 649 аптеках
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 35,77 грн
в 582 аптеках
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Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №90
Тева Україна
від 169,76 грн
в 519 аптеках
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Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Тева Україна
від 89,65 грн
в 502 аптеках
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Лоріста®
Лоріста®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
КРКА
від 228,84 грн
в 502 аптеках
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Лозап®
Лозап®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №30
Санофі-Авентіс Україна
від 62,33 грн
в 444 аптеках
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Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №90
Тева Україна
від 149,40 грн
в 404 аптеках
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Лозартан-Тева
Лозартан-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Тева Україна
від 26,70 грн
в 221 аптеці
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Клосарт®
Клосарт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг №28
КУСУМ ФАРМ ООО
від 27,87 грн
в 163 аптеках
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