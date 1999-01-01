Київ
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X02

Периндопріл та бісопролол

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B XІнгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X02Периндопріл та бісопролол
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Престилол® 5 мг/5 мг
Престилол® 5 мг/5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер №30
Серв'є
від 213,31 грн
в 879 аптеках
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Престилол® 5 мг/10 мг
Престилол® 5 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від 248,64 грн
в 861 аптеці
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Престилол® 10 мг/10 мг
Престилол® 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від 270,25 грн
в 697 аптеках
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БІС-АЛІТЕР
БІС-АЛІТЕР
Капсули тверді 5 мг + 4 мг блістер №30
Мікрохім
від 145,09 грн
в 347 аптеках
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БІС-АЛІТЕР
БІС-АЛІТЕР
Капсули тверді 5 мг + 8 мг блістер №30
Мікрохім
від 180,00 грн
в 346 аптеках
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БІС-АЛІТЕР
БІС-АЛІТЕР
Капсули тверді 10 мг + 8 мг блістер №30
Мікрохім
від 210,17 грн
в 319 аптеках
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