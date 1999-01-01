Київ
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X02
Периндопріл та бісопролол
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B X
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X02
Периндопріл та бісопролол
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Престилол® 5 мг/5 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер №30
Серв'є
від
213,31
грн
в 879 аптеках
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Престилол® 5 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від
248,64
грн
в 861 аптеці
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Престилол® 10 мг/10 мг
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг контейнер №30
Серв'є
від
270,25
грн
в 697 аптеках
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БІС-АЛІТЕР
Капсули тверді 5 мг + 4 мг блістер №30
Мікрохім
від
145,09
грн
в 347 аптеках
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БІС-АЛІТЕР
Капсули тверді 5 мг + 8 мг блістер №30
Мікрохім
від
180,00
грн
в 346 аптеках
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БІС-АЛІТЕР
Капсули тверді 10 мг + 8 мг блістер №30
Мікрохім
від
210,17
грн
в 319 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг + 4 мг
5 мг + 8 мг
5 мг/5 мг
5 мг/10 мг
10 мг + 8 мг
10 мг/10 мг
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Пакування
блістер
контейнер
Виробник
Мікрохім
Серв'є
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