Київ
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X03

Раміприл, амлодипін та гідрохлоротіазид

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C09ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09BКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B XІнгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X03Раміприл, амлодипін та гідрохлоротіазид
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Сумілар Н
Сумілар Н
Капсули тверді 22,5 мг блістер №30
Sandoz
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