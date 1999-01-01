Київ
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X03
Раміприл, амлодипін та гідрохлоротіазид
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C09
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕНІН-АНГІОТЕНЗИНОВУ СИСТЕМУ
C09B
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ ІНГІБІТОРІВ АПФ
C09B X
Інгібітори АПФ в комбінації з іншими засобами
C09B X03
Раміприл, амлодипін та гідрохлоротіазид
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Сумілар Н
Капсули тверді 22,5 мг блістер №30
Sandoz
від
218,60
грн
в 328 аптеках
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