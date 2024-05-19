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Амприл® HL таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, №30 - Київ (99771) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
255,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
257,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
232,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
261,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
246,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
285,29
Економія: -51,13 грн
234,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
251,16
Економія: -18,17 грн
232,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: блістер (2)
197,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2), блістер (2)
300,90
Економія: -64,10 грн
236,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
183,62
Економія: -9,74 грн
173,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (2)
195,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
196,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
282,99
Економія: -49,07 грн
233,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
253,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
278,48
Економія: -44,32 грн
234,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
184,87 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
231,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
226,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
188,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
256,89 грн