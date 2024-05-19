Амприл® HL таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, №30 - Київ (99771) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 100 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
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Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Аптека доброго дня
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Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Лаврська, 8
Подорожник
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Брюллова, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33