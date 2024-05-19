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Аскорутин таблетки блістер, №50 - Київ (83611) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 398 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
41,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
47,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (41)
32,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
47,50
Економія: -14,18 грн
33,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
32,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (5), блістер (1)
42,34
Економія: -14,31 грн
28,03 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
32,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
30,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (4)
30,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (9), блістер (4)
43,78
Економія: -13,81 грн
29,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
47,00
Економія: -11,66 грн
35,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7), блістер (1)
42,85
Економія: -6,90 грн
35,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (11)
40,58
Економія: -12,56 грн
28,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (4)
49,80
Економія: -15,08 грн
34,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (3), блістер (2)
41,06
Економія: -5,11 грн
35,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (4), блістер (3)
42,24
Економія: -1,24 грн
41,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (6), блістер (4)
39,82
Економія: -10,89 грн
28,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
30,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (6)
42,17
Економія: -2,17 грн
40,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (5)
40,74
Економія: -11,83 грн
28,91 грн