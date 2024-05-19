Аскорутин таблетки блістер, №50 - Київ (83611) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30