Аскорутин таблетки блістер, №10 - Київ (10331) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Авк фарм
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Незалежності України, 19
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Іршава, вул. Незалежності, 46/1-В
Будемо здорові разом
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Троїцьке, вул. Лісова, 2/7
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом