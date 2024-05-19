Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Авк фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Бердичів, вул. Європейська, 128 Всього: упаковка (10) 6,50 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Олександрівка, вул. Незалежності України, 19 Всього: упаковка (2) 9,30 Економія: -3,40 грн 5,90 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Суми, вул. Харківська, 36/1 Всього: упаковка (5) 6,62 Економія: -1,00 грн 5,62 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Суми, просп. Лушпи Михайла, 45/1 Всього: упаковка (1) 6,69 Економія: -1,06 грн 5,63 грн Забронювати

Аптека24 Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Одеса, вул. Пушкінська, 83 Всього: упаковка (1) 8,20 грн Забронювати

Ощад аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Іршава, вул. Незалежності, 46/1-В Всього: упаковка (1) 6,84 Економія: -0,94 грн 5,90 грн Забронювати

Будемо здорові разом Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Троїцьке, вул. Лісова, 2/7 Всього: упаковка (1) 4,10 грн