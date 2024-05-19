Аскорутин таблетки блістер, №100 - Київ (194156) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (2), блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-А
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 35-Д
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Бочарова, 15
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А