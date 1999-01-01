Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B A
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B A
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A03
Гепарин
C05B A04
Натрію пентозану полісульфат
C05B A53
Гепарин, комбінації
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Ліотон® 1000 Гель
Гель туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
384,52
грн
в 914 аптеках
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Ліотон® 1000 Гель
Гель туба 30 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
268,90
грн
в 889 аптеках
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Гепатромбін
Гель 50000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від
204,53
грн
в 785 аптеках
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Гепарин-Дарниця
Гель 600 од/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
185,00
грн
в 726 аптеках
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Тромбоцид
Гель 15 мг/г туба 40 г №1
бене-Арцнайміттель
від
327,72
грн
в 552 аптеках
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Гепатромбін
Крем 50000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від
194,20
грн
в 517 аптеках
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Гель гепариновий
Гель 1000 мо/г туба 50 г №1
Вертекс
від
212,00
грн
в 465 аптеках
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Гель гепариновий
Гель 1000 мо/г туба 25 г №1
Вертекс
від
109,76
грн
в 461 аптеці
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Гепатромбін
Крем 30000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від
132,00
грн
в 424 аптеках
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Веногепанол 1000
Гель туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
230,93
грн
в 326 аптеках
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Веногепанол
Гель туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
88,82
грн
в 319 аптеках
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Ліотромб 1000-Здоров'я
Гель 1000 мо/г туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
від
273,85
грн
в 318 аптеках
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Ліотромб 1000-Здоров'я
Гель 1000 мо/г туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
від
164,61
грн
в 305 аптеках
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Ліотромб 1000-Здоров'я
Гель 1000 мо/г туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
від
96,70
грн
в 297 аптеках
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Есфатил
Гель туба 40 г №1
Лубнифарм
від
112,34
грн
в 288 аптеках
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Гепаринова мазь
Мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
316,60
грн
в 283 аптеках
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Гепаринова мазь
Мазь туба 25 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
189,50
грн
в 283 аптеках
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Гепатромбін
Гель 30000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від
139,08
грн
в 78 аптеках
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Гепаринова мазь
Мазь туба 40 г тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
235,98
грн
в 40 аптеках
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Ліогель 1000
Гель для зовнішнього застосування туба 50 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
крем
мазь
Дозування
15 мг/г
600 ОД/г
1000 МО/г
1000 ОД/г
30000 МО/100 г
50000 МО/100 г
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Пакування
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
туба 50 г
туба 100 г
Виробник
Sandoz
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Вертекс
Дарниця ФФ
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Стада
Фітофарм
бене-Арцнайміттель
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