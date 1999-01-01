Київ
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A03

Гепарин

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B AГепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A03Гепарин
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Ліотон® 1000 Гель
Ліотон® 1000 Гель
Гель туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 384,52 грн
в 914 аптеках
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Ліотон® 1000 Гель
Ліотон® 1000 Гель
Гель туба 30 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 268,90 грн
в 889 аптеках
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Гепатромбін
Гепатромбін
Гель 50000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від 204,53 грн
в 785 аптеках
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Гепарин-Дарниця
Гепарин-Дарниця
Гель 600 од/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 185,00 грн
в 726 аптеках
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Гель гепариновий
Гель гепариновий
Гель 1000 мо/г туба 50 г №1
Вертекс
від 212,00 грн
в 465 аптеках
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Гель гепариновий
Гель гепариновий
Гель 1000 мо/г туба 25 г №1
Вертекс
від 109,76 грн
в 461 аптеці
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Ліотромб 1000-Здоров'я
Ліотромб 1000-Здоров'я
Гель 1000 мо/г туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
від 273,85 грн
в 318 аптеках
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Ліотромб 1000-Здоров'я
Ліотромб 1000-Здоров'я
Гель 1000 мо/г туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
від 164,61 грн
в 305 аптеках
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Ліотромб 1000-Здоров'я
Ліотромб 1000-Здоров'я
Гель 1000 мо/г туба 25 г №1
Корпорація Здоров'я
від 96,70 грн
в 297 аптеках
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Гепатромбін
Гепатромбін
Гель 30000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від 139,08 грн
в 78 аптеках
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Ліотон® 1000 Гель
Ліотон® 1000 Гель
Гель туба 100 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Немає в наявності
Ліогель 1000
Ліогель 1000
Гель для зовнішнього застосування туба 50 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Ліогель 1000
Ліогель 1000
Гель для зовнішнього застосування туба 30 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Діофлан®
Діофлан®
Гель 1000 од/г туба 40 г в пачці №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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