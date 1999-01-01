Київ
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A53
Гепарин, комбінації
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C05
АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B A
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A53
Гепарин, комбінації
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Гепатромбін
Крем 50000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від
194,20
грн
в 517 аптеках
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Гепатромбін
Крем 30000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від
132,00
грн
в 424 аптеках
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Веногепанол 1000
Гель туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
230,93
грн
в 326 аптеках
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Веногепанол
Гель туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від
88,82
грн
в 319 аптеках
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Есфатил
Гель туба 40 г №1
Лубнифарм
від
112,34
грн
в 288 аптеках
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Гепаринова мазь
Мазь туба 25 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
189,50
грн
в 283 аптеках
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Гепаринова мазь
Мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
316,60
грн
в 283 аптеках
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Гепаринова мазь
Мазь туба 40 г тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
235,98
грн
в 40 аптеках
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Венітан® форте
Гель туба 50 г №1
Sandoz
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
крем
мазь
Дозування
30000 МО/100 г
50000 МО/100 г
Пакування
туба 25 г
туба 40 г
туба 50 г
Виробник
Sandoz
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Стада
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