Київ
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A53

Гепарин, комбінації

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B AГепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A53Гепарин, комбінації
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Гепатромбін
Гепатромбін
Крем 50000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від 194,20 грн
в 517 аптеках
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Гепатромбін
Гепатромбін
Крем 30000 мо/100 г туба 40 г №1
Стада
від 132,00 грн
в 424 аптеках
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Веногепанол 1000
Веногепанол 1000
Гель туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 230,93 грн
в 326 аптеках
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Веногепанол
Веногепанол
Гель туба 40 г №1
Борщагівський ХФЗ
від 88,82 грн
в 319 аптеках
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Есфатил
Есфатил
Гель туба 40 г №1
Лубнифарм
від 112,34 грн
в 288 аптеках
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Гепаринова мазь
Гепаринова мазь
Мазь туба 25 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 189,50 грн
в 283 аптеках
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Гепаринова мазь
Гепаринова мазь
Мазь туба 40 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 316,60 грн
в 283 аптеках
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Гепаринова мазь
Гепаринова мазь
Мазь туба 40 г тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 235,98 грн
в 40 аптеках
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Венітан® форте
Венітан® форте
Гель туба 50 г №1
Sandoz
Немає в наявності
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