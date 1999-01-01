Київ
Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A04

Натрію пентозану полісульфат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C05АНГІОПРОТЕКТОРИ
C05BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН
C05B AГепарин або гепариноїди для місцевого застосування
C05B A04Натрію пентозану полісульфат
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Тромбоцид
Тромбоцид
Гель 15 мг/г туба 40 г №1
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Тромбоцид
Тромбоцид
Гель 15 мг/г туба 100 г №1
бене-Арцнайміттель
Немає в наявності
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