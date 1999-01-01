Київ
АНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D A
Антагоністи альдостерону
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03D
АНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D A
Антагоністи альдостерону
C03D A01
Спіронолактон
C03D A04
Еплеренон
C03D A05
Фінеренон
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Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від
64,16
грн
в 960 аптеках
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Верошпірон
Капсули 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
166,63
грн
в 951 аптеці
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Верошпірон
Капсули 100 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
244,90
грн
в 936 аптеках
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Верошпірон
Таблетки 25 мг №20
Гедеон Ріхтер
від
47,00
грн
в 931 аптеці
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Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
104,13
грн
в 895 аптеках
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Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
397,57
грн
в 886 аптеках
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Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
393,30
грн
в 885 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від
110,20
грн
в 845 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від
86,98
грн
в 844 аптеках
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Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
535,94
грн
в 837 аптеках
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Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
497,10
грн
в 813 аптеках
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Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
437,31
грн
в 774 аптеках
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Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
593,43
грн
в 712 аптеках
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Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Польфарма
від
616,74
грн
в 630 аптеках
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Ефез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
408,03
грн
в 596 аптеках
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Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Польфарма
від
817,80
грн
в 517 аптеках
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Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
982,16
грн
в 516 аптеках
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Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
800,55
грн
в 511 аптеці
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Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
495,70
грн
в 443 аптеках
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Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
975,95
грн
в 383 аптеках
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1
2
Форма випуску
капс.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
20 мг
25 мг
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
20
28
30
50
Виробник
Sandoz
Viatris Specialti LLC
Артеріум Лтд
Байєр
Віатріс Спешелті ЛЛС
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Технолог
Уорлд Медицин
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