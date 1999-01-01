Київ
АНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D A

Антагоністи альдостерону

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03DАНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D AАнтагоністи альдостерону
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Спіронолактон-Дарниця
Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від 64,16 грн
в 960 аптеках
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Верошпірон
Верошпірон
Капсули 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 166,63 грн
в 951 аптеці
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Верошпірон
Верошпірон
Капсули 100 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 244,90 грн
в 936 аптеках
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Верошпірон
Верошпірон
Таблетки 25 мг №20
Гедеон Ріхтер
від 47,00 грн
в 931 аптеці
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Спіронолактон-Дарниця
Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 104,13 грн
в 895 аптеках
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Еплетор
Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 397,57 грн
в 886 аптеках
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Еплепрес
Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 393,30 грн
в 885 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від 110,20 грн
в 845 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від 86,98 грн
в 844 аптеках
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Еплепрес
Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 535,94 грн
в 837 аптеках
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Еплетор
Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 497,10 грн
в 813 аптеках
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Реніаль®
Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 437,31 грн
в 774 аптеках
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Реніаль®
Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 593,43 грн
в 712 аптеках
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Еспіро
Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Польфарма
від 616,74 грн
в 630 аптеках
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Ефез®
Ефез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 408,03 грн
в 596 аптеках
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Еспіро
Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Польфарма
від 817,80 грн
в 517 аптеках
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Інспра®
Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 982,16 грн
в 516 аптеках
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Декриз
Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 800,55 грн
в 511 аптеці
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Декриз
Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 495,70 грн
в 443 аптеках
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Інспра®
Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 975,95 грн
в 383 аптеках
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