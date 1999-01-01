Київ
Антагоністи альдостерону
C03D A01
Спіронолактон
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03D
АНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D A
Антагоністи альдостерону
C03D A01
Спіронолактон
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Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від
64,16
грн
в 960 аптеках
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Верошпірон
Капсули 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
166,63
грн
в 951 аптеці
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Верошпірон
Капсули 100 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
244,90
грн
в 936 аптеках
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Верошпірон
Таблетки 25 мг №20
Гедеон Ріхтер
від
47,00
грн
в 931 аптеці
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Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
104,13
грн
в 895 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від
110,20
грн
в 845 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від
86,98
грн
в 844 аптеках
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Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №50
Технолог
від
212,00
грн
в 287 аптеках
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Спілактон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
85,92
грн
в 225 аптеках
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Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від
98,72
грн
в 217 аптеках
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Спілактон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
171,84
грн
в 204 аптеках
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Спілактон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від
43,54
грн
в 116 аптеках
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Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №20
Технолог
від
31,80
грн
в 27 аптеках
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Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №20
Технолог
від
52,97
грн
в 16 аптеках
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Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від
57,56
грн
в 13 аптеках
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Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
від
88,40
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
капс.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
25 мг
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
20
30
50
Виробник
Sandoz
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Технолог
Уорлд Медицин
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