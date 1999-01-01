Київ
Антагоністи альдостерону
C03D A01

Спіронолактон

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03DАНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D AАнтагоністи альдостерону
C03D A01Спіронолактон
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Спіронолактон-Дарниця
Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від 64,16 грн
в 960 аптеках
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Верошпірон
Верошпірон
Капсули 50 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 166,63 грн
в 951 аптеці
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Верошпірон
Верошпірон
Капсули 100 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 244,90 грн
в 936 аптеках
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Верошпірон
Верошпірон
Таблетки 25 мг №20
Гедеон Ріхтер
від 47,00 грн
в 931 аптеці
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Спіронолактон-Дарниця
Спіронолактон-Дарниця
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 104,13 грн
в 895 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від 110,20 грн
в 845 аптеках
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Спіронолактон Сандоз®
Спіронолактон Сандоз®
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
Sandoz
від 86,98 грн
в 844 аптеках
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Спіронолактон
Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №50
Технолог
від 212,00 грн
в 287 аптеках
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Спілактон
Спілактон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 85,92 грн
в 225 аптеках
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Спіронолактон
Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №50
Технолог
від 98,72 грн
в 217 аптеках
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Спілактон
Спілактон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 171,84 грн
в 204 аптеках
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Спілактон
Спілактон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №20
Уорлд Медицин
від 43,54 грн
в 116 аптеках
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Спіронолактон
Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №20
Технолог
від 31,80 грн
в 27 аптеках
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Спіронолактон
Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №20
Технолог
від 52,97 грн
в 16 аптеках
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Спіронолактон
Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер №50
Технолог
від 57,56 грн
в 13 аптеках
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Спіронолактон
Спіронолактон
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Технолог
від 88,40 грн
в 3 аптеках
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