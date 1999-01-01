Київ
Антагоністи альдостерону
C03D A04
Еплеренон
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03D
АНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D A
Антагоністи альдостерону
C03D A04
Еплеренон
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Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
397,57
грн
в 886 аптеках
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Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
393,30
грн
в 885 аптеках
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Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
535,94
грн
в 837 аптеках
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Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від
497,10
грн
в 813 аптеках
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Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
437,31
грн
в 774 аптеках
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Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
593,43
грн
в 712 аптеках
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Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Польфарма
від
616,74
грн
в 630 аптеках
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Ефез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
408,03
грн
в 596 аптеках
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Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Польфарма
від
817,80
грн
в 517 аптеках
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Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
982,16
грн
в 516 аптеках
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Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
800,55
грн
в 511 аптеці
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Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
495,70
грн
в 443 аптеках
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Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
975,95
грн
в 383 аптеках
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Ефез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
590,09
грн
в 369 аптеках
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Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від
603,10
грн
в 283 аптеках
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Аплерія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
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Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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Аплерія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
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Аплерія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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Дозування
25 мг
50 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
Viatris Specialti LLC
Артеріум Лтд
Віатріс Спешелті ЛЛС
Дарниця ФФ
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
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