Київ
Антагоністи альдостерону
C03D A04

Еплеренон

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03DАНТАГОНІСТИ АЛЬДОСТЕРОНУ ТА ІНШІ КАЛІЙЗБЕРІГАЮЧІ ЗАСОБИ
C03D AАнтагоністи альдостерону
C03D A04Еплеренон
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Еплетор
Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 397,57 грн
в 886 аптеках
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Еплепрес
Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 393,30 грн
в 885 аптеках
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Еплепрес
Еплепрес
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 535,94 грн
в 837 аптеках
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Еплетор
Еплетор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Борщагівський ХФЗ
від 497,10 грн
в 813 аптеках
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Реніаль®
Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 437,31 грн
в 774 аптеках
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Реніаль®
Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 593,43 грн
в 712 аптеках
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Еспіро
Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Польфарма
від 616,74 грн
в 630 аптеках
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Ефез®
Ефез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 408,03 грн
в 596 аптеках
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Еспіро
Еспіро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Польфарма
від 817,80 грн
в 517 аптеках
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Інспра®
Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 982,16 грн
в 516 аптеках
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Декриз
Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 800,55 грн
в 511 аптеці
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Декриз
Декриз
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 495,70 грн
в 443 аптеках
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Інспра®
Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 975,95 грн
в 383 аптеках
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Ефез®
Ефез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 590,09 грн
в 369 аптеках
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Реніаль®
Реніаль®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Артеріум Лтд
від 603,10 грн
в 283 аптеках
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Аплерія
Аплерія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
КРКА
Немає в наявності
Інспра®
Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Аплерія
Аплерія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
Інспра®
Інспра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
Немає в наявності
Аплерія
Аплерія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №10
КРКА
Немає в наявності
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