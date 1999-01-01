Київ
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03C

ВИСОКОАКТИВНІ ДІУРЕТИКИ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C03СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03CВИСОКОАКТИВНІ ДІУРЕТИКИ
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Торсид®
Торсид®
Таблетки 10 мг блістер №90
Фармак
від 416,82 грн
в 876 аптеках
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Трифас® Cor
Трифас® Cor
Таблетки 5 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 199,30 грн
в 874 аптеках
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Фуросемід-Дарниця
Фуросемід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 38,37 грн
в 854 аптеках
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Трифас® 10
Трифас® 10
Таблетки 10 мг №100
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 591,48 грн
в 772 аптеках
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Торарен
Торарен
Таблетки 10 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 127,39 грн
в 731 аптеці
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Торсид®
Торсид®
Таблетки 5 мг блістер №30
Фармак
від 173,53 грн
в 684 аптеках
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Трифас® 20 ампули
Трифас® 20 ампули
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 4 мл у контурній чарунковій упаковці, у картонній коробці №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 243,63 грн
в 649 аптеках
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Фуросемід
Фуросемід
Таблетки 40 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 17,44 грн
в 626 аптеках
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Торасемід Сандоз®
Торасемід Сандоз®
Таблетки 10 мг №20
Sandoz
від 122,40 грн
в 606 аптеках
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Торасемід-Дарниця
Торасемід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 159,00 грн
в 605 аптеках
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Торасемід Сандоз®
Торасемід Сандоз®
Таблетки 20 мг №20
Sandoz
від 205,40 грн
в 596 аптеках
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Торсид®
Торсид®
Таблетки 10 мг блістер №30
Фармак
від 187,28 грн
в 574 аптеках
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Трифас® 10
Трифас® 10
Таблетки 10 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 218,76 грн
в 574 аптеках
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Торсид®
Торсид®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Фармак
від 224,46 грн
в 555 аптеках
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Фуросемід-Дарниця
Фуросемід-Дарниця
Таблетки 40 мг контурна чарункова упаковка пачка №50
Дарниця ФФ
від 26,86 грн
в 530 аптеках
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Торасемід-Тева
Торасемід-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від 59,25 грн
в 519 аптеках
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Торасемід-Дарниця
Торасемід-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 138,10 грн
в 500 аптеках
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Торасемід-Тева
Торасемід-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від 81,26 грн
в 489 аптеках
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Торасемід-Дарниця
Торасемід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №100
Дарниця ФФ
від 390,43 грн
в 467 аптеках
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Торасемід Сандоз®
Торасемід Сандоз®
Таблетки 10 мг №100
Sandoz
від 478,14 грн
в 464 аптеках
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