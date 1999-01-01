Київ
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03C
ВИСОКОАКТИВНІ ДІУРЕТИКИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C03
СЕЧОГІННІ ПРЕПАРАТИ
C03C
ВИСОКОАКТИВНІ ДІУРЕТИКИ
C03C A
Прості препарати сульфамідів
C03C C
Похідні арилоксиоцтової кислоти
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Торсид®
Таблетки 10 мг блістер №90
Фармак
від
416,82
грн
в 876 аптеках
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Трифас® Cor
Таблетки 5 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
199,30
грн
в 874 аптеках
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Фуросемід-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
38,37
грн
в 854 аптеках
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Трифас® 10
Таблетки 10 мг №100
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
591,48
грн
в 772 аптеках
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Торарен
Таблетки 10 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
127,39
грн
в 731 аптеці
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Торсид®
Таблетки 5 мг блістер №30
Фармак
від
173,53
грн
в 684 аптеках
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Трифас® 20 ампули
Розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 4 мл у контурній чарунковій упаковці, у картонній коробці №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
243,63
грн
в 649 аптеках
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Фуросемід
Таблетки 40 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
17,44
грн
в 626 аптеках
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Торасемід Сандоз®
Таблетки 10 мг №20
Sandoz
від
122,40
грн
в 606 аптеках
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Торасемід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
159,00
грн
в 605 аптеках
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Торасемід Сандоз®
Таблетки 20 мг №20
Sandoz
від
205,40
грн
в 596 аптеках
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Торсид®
Таблетки 10 мг блістер №30
Фармак
від
187,28
грн
в 574 аптеках
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Трифас® 10
Таблетки 10 мг №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
218,76
грн
в 574 аптеках
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Торсид®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл в пачці №5
Фармак
від
224,46
грн
в 555 аптеках
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Фуросемід-Дарниця
Таблетки 40 мг контурна чарункова упаковка пачка №50
Дарниця ФФ
від
26,86
грн
в 530 аптеках
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Торасемід-Тева
Таблетки 5 мг блістер №30
Тева Україна
від
59,25
грн
в 519 аптеках
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Торасемід-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
138,10
грн
в 500 аптеках
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Торасемід-Тева
Таблетки 10 мг блістер №30
Тева Україна
від
81,26
грн
в 489 аптеках
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Торасемід-Дарниця
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці №100
Дарниця ФФ
від
390,43
грн
в 467 аптеках
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Торасемід Сандоз®
Таблетки 10 мг №100
Sandoz
від
478,14
грн
в 464 аптеках
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. пролонг. дії
Дозування
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5 мг
5 мг/мл
10 мг
10 мг/мл
20 мг
20 мг/4 мл
40 мг
50 мг
100 мг
200 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
стрип
Кількість штук в упаковці
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100
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Виробник
Egis
Sandoz
Ананта Медікеар
ДОМИФАРМ ООО
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пліва
Польфарма
Санофі-Авентіс Україна
Софарма
Тева Україна
Фармак
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фитофарм
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